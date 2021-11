Wo es bei uns in Tirol am häufigsten kracht

Bezirk Schwaz vorne

Die höchste Anzahl an Verkehrstoten weist laut Statistik der Polizei-Landesverkehrsabteilung in Tirol der Bezirk Schwaz mit neun auf. Vier Menschen kamen im Bezirk Kufstein ums Leben, jeweils drei in Innsbruck-Land, Imst und Lienz, zwei in Innsbruck bzw. Kitzbühel und einer im Bezirk Reutte.