Schüler leiden mehr, als ihren Eltern bewusst ist

Europa-Spitzenreiter bei Lerndefiziten in Mathematik

Was das konkret für Österreich bedeutet? Laut dem Bildungsreport sind wir europäischer Spitzenreiter bei Lerndefiziten in Mathematik (39 %) und auf Platz 2 in Englisch (22 %). Auch in Deutsch gibt es laut den befragten Eltern signifikante Defizite (23 %). Dabei haben Buben größere Schwierigkeiten in Deutsch (28 %) als Mädchen (16 %). Diese Lerndefizite wieder auszugleichen, ist mit Zusatzkosten und Aufwand für die Betroffenen verbunden: Ein Viertel aller Kinder in Österreich benötigte der Studie zufolge im vergangenen Schuljahr Nachhilfe - nur Kinder in Spanien benötigten mehr Nachhilfe.