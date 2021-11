Experten warnen vor einem weiteren Schul-Stopp

„Krone“-Kommentar von Anja Richter:

Streit um Schulschließungen auf dem Rücken der Kinder

„Die Schulen bleiben offen!“, verkündete Gesundheitsminister Mückstein am Freitag. Und wir Eltern atmeten auf. Nur drei Schultage später wird wieder davon gesprochen, die Kinder wegzusperren. Jene Gruppe, die von Beginn an solidarisch die Maßnahmen mitgetragen hat. Die in den letzten 20 Monaten auf so viel verzichten musste, was Kindheit und Erwachsenwerden ausmacht.