„Neue“ Verbindungsbahn bedroht 1000 Bäume

Getreu dem Motto „Es ist fünf vor Zwölf“ versammelten sich Sonntagvormittag um 11.55 Uhr an die 100 Demonstranten entlang der neu geplanten Bahnstrecke. Die Staatsbahn ist um Kalmierung bemüht: „Es werden 8 Hektar an Flächen entlang der Strecke gärtnerisch neu gestaltet, das werden 430 Bäume und 1000 Sträucher sein. In der Donaustadt werden zudem über 4 Hektar ökologische Ausgleichsflächen gepflanzt.“