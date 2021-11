Tschechien will jetzt enge Anbindung an Österreich

Was darf man von Fiala erwarten? „Er sieht die westliche Zugehörigkeit Tschechiens und die Mitgliedschaft in der NATO als zentral und alternativlos“, sagt Experte Daniel Martinek vom Wiener Institut für Donauraum und Mitteleuropa zur „Krone“. Fiala will das Austerlitz-Format mit Österreich und Slowakei wiederbeleben und sich häufiger Handlungspartner in Bratislava oder Wien suchen. „Auch aufgrund der ideologischen Nähe der künftigen tschechischen Mitte-rechts-Regierung zur österreichischen Regierung ist in vielen außenpolitischen Fragen ein Konsens zu erwarten.“