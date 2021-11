Islanders-Spiele ob vieler Corona-Fälle abgesagt

In der nordamerikanischen NHL muss ein weiteres Team wegen zu vieler Corona-Fälle pausieren! Bis mindestens Dienstag finden keine Partien der New York Islanders statt, teilte die National Hockey League am Samstag mit. Grund sei ein weiterer Spieler auf der Corona-Liste und bis zu acht Profis, die deswegen möglicherweise nicht zur Verfügung stünden.