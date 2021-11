„Nach 21 Jahren ist es Zeit, Neues zuzulassen“

Tiefpunkt markierte Start zum Weltunternehmen

Sein Blick auf diese mehr als 20 Jahre fällt naturgemäß differenziert aus. Wie so oft im Wirtschaftsleben, begann auch bei Tyrolit der steile Aufwärtstrend, als das Unternehmen an einem Tiefpunkt angelangt ist. Es war das Jahr 2003, in dem der Verkauf an Bosch schon fast fix war. Aber Christoph Swarovski legte sich quer, obwohl er vielfach unter Druck gesetzt wurde. Was dann bis heute folgte, waren stets klug überlegte Zu- und Aufkäufe von Konkurrenten quer über den Globus verstreut, konstante Umsatzsteigerungen und Ergebnisverbesserungen, aber auch strategische Entscheidungen, etwa sich von marschschwachen Produkten zu trennen (Produkte, die man in der Gesteinsindustrie zum Schleifen von Fliesen oder bei Natursteinböden einsetzt) und sich voll auf marschstarkes Geschäft (Medizin-Technik etc.) zu konzentrieren.