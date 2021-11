„Das Ibiza Attentat“: Strache ist jetzt Buchautor

Kapitel 1: Ibiza, 24. Juli 2017, San Rafael De Sa Creu

In Kapitel 1 des Buchs schreibt Strache über jene verhängnisvolle Ibiza-Reise am 24. Juli 2017, die ihn später sein politisches Amt gekostet hatte. „Schon seit Jahren hatte sich die Tradition entwickelt, dass ich nach einem intensiven Arbeitsjahr vierzehn Tage Sommerurlaub mit meiner Familie machte. Dazu flog ich mit meinen Kindern aus erster Ehe und meiner Mutter nach Ibiza, wo wir uns in der Regel in einer Hotelanlage einmieteten. Im Lauf der Zeit hatte es sich eingebürgert, dass sich uns auch ,Freunde und Mitstreiter aus der Partei‘ anschlossen, die mit uns flogen, vor Ort in der Nähe wohnten und sich auch während des Urlaubs in unserem Umfeld aufhielten…“