35 Flüchtlinge sprangen vor Grenze aus Kastenwagen

Dem Trupp der 1. Assistenzkompanie, der Freitag die Grenze rund um Deutsch Jahrndorf im Bezirk Neusiedl am See bewachte, hatte den offensichtlich schwer beladenen Klein-Lkw schon von Weitem ins Visier genommen. „Der Kastenwagen mit rumänischem Kennzeichen hielt in Ungarn vor der Grenze zu Österreich an. Dann sprang ein Flüchtling nach dem anderen aus dem Frachtraum“, berichten die Soldaten.