Österreichs Springer in Ruka-Quali sehr stark

Österreichs Skisprung-Männer haben am Freitag in der Qualifikation für die Weltcup-Konkurrenz in Ruka eine starke mannschaftliche Leistung gezeigt. Allen voran Daniel Huber, der sich nur dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben musste. Mit Stefan Kraft (5.), Jan Hörl (7.), Manuel Fettner (11.) und Philipp Aschenwald (12.) kamen gleich fünf Schützlinge von ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl in die Top 12.