Lesestoff wird im Lockdown ins Haus geliefert

Leseratten kennen den Bibliotheksservice bereits von den vorhergegangenen Lockdowns. In der Alpen-Adria-Mediathek können ausgewählte Bücher kontaktlos per click & collect selbst abgeholt werden. Die Lesekarte kann über die AK-Bibliotheksplattform online angefordert werden. Die Bibliothek in Landskron bietet sogar einen Zustellservice an. Das Angebot der beiden Bibliotheken umfasst aber nicht nur Bücher und E-Books. Er werden außerdem Hörbücher, CD’s und Videos angeboten.