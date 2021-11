Gewalt im Lockdown: Was wir (nicht) wissen

Erste bevölkerungsweite Daten liefern Hinweise darauf, dass nicht unbedingt mehr Frauen von Gewalt in dieser schwierigen Zeit betroffen sind. Sondern es steigt vor allem die Gewalt in mehrfach belasteten Haushalten massiv an. Konflikte eskalieren also häufiger. Dort wo es zu Gewalt kommt, ist diese im Lockdown noch schlimmer als vorher. Denn soziale Isolation, beengte Wohnungen ohne Rückzugsort, Jobverlust und finanzielle Sorgen sind Gründe, warum die Stimmung in manchen Haushalten sehr angespannt ist.