Österreich setzt 16 Tage lang Zeichen gegen Gewalt

In Österreich wurden heuer bisher 28 Frauen ermordet, davon alleine elf in Wien, sagte die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer, und 22 der 51 versuchten Frauenmorde bzw. Fälle schwerer Gewalt seien in der Bundeshauptstadt verübt worden. Das Maßnahmenpaket der Stadtregierung mit drei Millionen Euro für Gewaltschutz für Frauen sei „ein Schritt in die richtige Richtung. Die erhöhten Mittel wären eine gute Gelegenheit, das Projekt “Stadtteile ohne Partnergewalt - StoP" flächendeckend in Wien umzusetzen.