EU-Behörde empfiehlt Erwachsenen Drittimpfung

Die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC empfiehlt nun auch allen Erwachsenen Covid-Auffrischimpfungen. Vorrang hätten dabei Über-40-Jährige, dabei sollten die Booster mindestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. In Österreich hatte das Nationalen Impfgremium (NIG) bereits am Montag allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung nach vier Monaten möglich gemacht. Empfohlen wird der Drittstich spätestens sechs Monate nach der zweiten Impfung. Europa müsse Immunitätslücken in der erwachsenen Bevölkerung schließen.