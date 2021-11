Unter 10.000 Neuinfektionen, aber 72 Tote Kopieren

Blicken wir in die einzelnen Bundesländer, so ist Oberösterreich mit 2517 gemeldeten Fällen wieder einen weiteren Tag in Folge an der Spitze der landesweiten Neuinfektionen. In Niederösterreich sind 1638 Fälle dazugekommen, in Tirol 1385, in der Steiermark 1152 und in Salzburg 865. In Wien gibt es 663 Neuinfektionen und in Vorarlberg 644. Kärnten meldete 462 Corona-Neuinfektionen, das Burgenland 187.