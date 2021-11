Das ist bei der Booster-Impfung nun zu beachten

Booster regt Immunsystem an

Rechnen muss man daher nur mit den üblichen Impfreaktionen - also lokale Reaktionen an der Einstichstelle (z. B. Rötungen, Schmerzen) und Allgemeinreaktionen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Temperaturerhöhung, Fieber und Unwohlsein. Das kann zwar unangenehm sein, diese Nebenwirkungen sind aber harmlos und verschwinden nach wenigen Tagen. Durch den Booster wird aber schlicht das Immunsystem angeregt und so neue Antikörper produziert.