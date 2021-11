Lockdown: Warum so viele so wütend sind

Dass Krisenzeiten Menschen spalten, ist im Grunde nichts Neues. Nur: Je länger sie dauern, desto schwieriger wird es. Da legen schon immer dagewesene Spaltungsthemen zusätzlich zu neuen an Gewicht zu. „Was uns früher an anderen Meinungen kaum berührt hat, betrifft uns jetzt persönlich“, so Prainsack. Etwa der Sitznachbar in den Öffis, der keine Maske trägt – und einem dann zu dicht aufrückt. Oder die Regierung, die dem überzeugten Nicht-Impfer eine Spritze „aufdrängen“ will.