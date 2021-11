7 von 10 Österreichern zumindest einmal geimpft

Booster-Impfungen stark gefragt

Besonders stark gestiegen sind in den letzten drei Wochen die Booster-Impfungen: Fast 1,3 Millionen Menschen (14,3 Prozent der Bevölkerung) haben sich mittlerweile den dritten Stich geholt, davon knapp eine Million im November. Besonders viele sind es mit fast 17 Prozent in Niederösterreich, besonders wenige mit elf Prozent in der Steiermark.