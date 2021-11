Tochter von Malcolm X tot in New York gefunden

Eine Tochter des 1965 erschossenen US-Bürgerrechtlers Malcolm X ist tot in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Malikah Shabazz sei ersten Erkenntnissen nach im Alter von 56 Jahren wohl eines natürlichen Todes gestorben, hieß es am Dienstag von der New Yorker Polizei. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Tochter von Shabazz hatte ihre Mutter in deren Wohnung im Stadtteil Brooklyn gefunden und die Polizei gerufen.