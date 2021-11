Wachseln und Schneien für den Lockdown-Skilauf

Früher dran sein will man in Gosau, am Hochficht und auf der Wurzeralm, wo am 4. Dezember das Wedeln starten soll. „Das Wachseln der Skier in den Werkstätten und der Verleih sind jedenfalls erlaubt. Beim Verkauf sind wir auf Bestellung und Abholung angewiesen“, weiß Johann Pötscher, der am Hochficht und in Ottensheim Sportgeschäfte betreibt. „Beim Unterricht haben im Vorjahr Privatstunden immer stattfinden dürfen. Wie es mit Gruppen ausschaut, ist noch unklar“, heißt es bei der Skischule Lemberger in Ulrichsberg.