„Covid-19 ist keine Krankheit der Geimpften“

Nach Angaben des Impfstoff-Entwicklers Andrew Pollard sind die Corona-Patienten auf den Intensivstationen in Großbritannien fast alle ungeimpft. „Generell ist Covid-19 keine Krankheit der Geimpften mehr“, schrieb der Wissenschaftler der Universität Oxford in einem am Dienstag erschienen Gastbeitrag für die englische Tageszeitung „Guardian“.