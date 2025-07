GAK holt sich dänische Power für die Verteidigung

In vielerlei Hinsicht überzeugt

„Einerseits hat er uns mit seinem Spielaufbau, der Geschwindigkeit sowie seinem Zweikampfverhalten beeindruckt – nicht nur in den Trainingseinheiten, sondern auch im Testspiel gegen Cluj“, erzählt Sportchef Didi Elsneg. Und er führt weiter aus: „Andererseits ist Ludwig menschlich ein sehr smarter Bursche, der sich auch schnell in die Mannschaft integriert hat.“ Nach Tobias Koch, Ramiz Harakate, Tim Paumgartner, Arbnor Prenqui sowie den um ein Jahr verlängerten Leihen von Tio Cipot sowie Zeteny Jano ist der Innenverteidiger bereits der siebente Neuzugang in diesem Sommer.