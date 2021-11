Europa drohen weitere Hundertausende Covid-Tote

Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge könnten bis zum Frühjahr 2022 Hunderttausende weitere Menschen in Verbindung mit Covid-19-Infektionen sterben. Man rechne damit, dass die Intensivstationen in 49 von 53 Ländern der Region zwischen heute und dem 1. März kommenden Jahres einer hohen oder extremen Belastung ausgesetzt sein werden, warnte die WHO Europa am Dienstag.