San Antonio stark! Phoenix wankt, fällt aber nicht

Die San Antonio Spurs haben die Phoenix Suns voll gefordert, aber doch nicht stoppen können. Mit einem am Ende erzitterten 115:111 feierte das Team aus Arizona den mittlerweile 13. Sieg in Serie in der National Basketball Association (NBA). Die Texaner wiederum verloren zum fünften Mal hintereinander. Spurs-Center Jakob Pöltl schrammte mit 15 Punkten und neun Rebounds knapp an einem Double-Double vorbei. Außerdem verzeichnete er zwei Assists in 31:15 Minuten Einsatzzeit.