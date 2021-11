Auch im Burgenland immer noch Anstieg der Zahlen

Leider sind auch wieder drei Todesfälle zu beklagen: Eine 96-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See, eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf. In den Spitälern sind aktuell 84 Patienten in isolierter Betreuung, davon neun auf Intensivstationen. Die Zahl der Patienten, die sich in behördlich angeordneter Quarantäne befinden, kletter um 27 auf 4.209 Personen.