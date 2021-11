Wiesberger trotz bester Runde enttäuschend

Wiesberger hatte an den ersten drei Tagen als Letzter des elitären Feldes mit elf Schlägen über Par enttäuscht. Doch am Sonntag schloss er an den Eagle am 18. Loch des Vortages an und brachte ohne Druck spielend eine Runde von neun Schlägen unter Par ins Clubhaus. Damit überholte der Burgenländer noch drei Konkurrenten und beendete seine Saison mit Hochs (Titel in Dänemark) und Tiefs auf dem 49. Platz ab. Vor zwei Jahren hatte der nun 36-Jährige in Dubai um den Tour-Gesamtsieg gespielt und war nach Führung Dritter geworden, diesmal fiel er nach dem World Tour Championship vom zehnten auf den 13. Gesamtrang zurück.