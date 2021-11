Hofmann: „Sieg leiwand, aber noch Luft nach oben“

Nun ja, so viel verpasste man in Hütteldorf nicht. Der größte Unterschied zu den Wochen davor: Gestern schenkte Rapid die Führung nicht her, gut oder gar souverän agierte man aber - trotz Überzahl - auch beim 1:0 gegen Altach nicht. Immerhin stand nach neun Liga-Spielen erstmals wieder die Null, so schob man sich vorerst auf Platz fünf vor.