Ab 17 Uhr LIVE: Rapid Wien - Altach im Ticker

Vorerst wird Hofmann (41), der die Geschicke gemeinsam mit Kühbauers Co-Trainer Thomas Hickersberger leitet, als Feuerwehrmann gebraucht. Rapid dümpelt trotz zuletzt zwei Heimsiegen in Folge in der Liga auf Platz sieben herum, in 14 Spielen wurden 21 Tore erzielt und 23 kassiert. Auch die Zuschauerzahlen gingen zuletzt deutlich zurück, was in der Lesart des Club vorwiegend an den Corona-Maßnahmen lag.