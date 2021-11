Einbrecher flohen mit zwei Goldmünzen und Uhren

Dieses Mal schlugen Ganoven ungesehen am Nachmittag im Mühlviertel zu, wo sie in Wartberg ob der Aist ein etwas abgelegenes Einfamilienhaus heimsuchten. Durch ein gekipptes ebenerdiges Schlafzimmerfenster, das sie mit einem einfachen Trick aufmachen konnten, stiegen sie ein und durchsuchten das ganze Haus. Dabei fielen den Einbrechern zwei Goldmünzen und zwei goldene Uhren in die Hände. Der Coup wurde erst bemerkt, als die Bewohner am Abend heimkamen.