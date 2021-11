Ein Slalom-Ass im Blickfeld des Olympiasiegers

Das erste große Saisonziel des 29-jährigen Warthers, der in der vergangenen Saison dreimal in die Weltcuppunkte fahren konnte: ein Startplatz für den Weltcup-Slalom Val d’Isere am 12. Dezember. „Ich habe die Zusage des ÖSV, dass ich in einer Quali - voraussichtlich Ende November - um ein Ticket fahren kann“, erzählt der Head-Pilot, der seine Vorbereitung im September in der Skihalle von Oslo (Nor) gemeinsam mit dem ebenfalls kaderlosen Niederösterreicher Marc Digruber startete und in weiterer Folge auch mit den Deutschen und den Japanern trainieren konnte.