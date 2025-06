Das sind Wiens schönste Schanigärten

Neben dem „Goldenen Schani“ hat die Wiener Wirtschaftskammer auch die „Goldene Jetti“ an Unternehmen verliehen, die das Freizeitangebot bereichern. In der Kategorie „Kultur & Erlebnis“ ging die Auszeichnung an die Johann-Strauss-Dauerausstellung „New Dimensions“ gegenüber von der Secession, in der Kategorie „Körper & Geist“ an den Waldseilpark Kahlenberg.