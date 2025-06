500 Gratis-Events sollen zu „Werten verführen“

Laue Sommerabende als „kultureller Türöffner“

Mit voller Absicht werden vier der neun Bühnen heuer in andere Außenbezirk-Gegenden „wandern“. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler will Kunst und Kultur so „für alle zugänglich machen – unabhängig vom Einkommen“. Das stärke den gesellschaftlichen Zusammenhalt und setze ein Zeichen für gerechte Kulturversorgung. Die Stadt will damit aber nicht nur etwas bieten, sondern laut Kaup-Hasler auch „verführen“, nämlich zu „Werten und Kultur“.