Schwedisches HighTech-Unternehmen übernimmt „1zu1“

Eine weitere gute Nachricht für die rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Die Arbeitsplätze bleiben nicht nur erhalten, Prototal plant sogar eine Erweiterung und den Ausbau des Standorts. Prototal ist der größte Anbieter von 3D-Druck, Vakuumguss, Aluminiumwerkzeugen und Spritzguss in Nordeuropa. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Jönköping und strebt für das laufende Jahr einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro an.