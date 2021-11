Deutsche Reisewarnung: „Wintersaison kaputt“

Die nächste Wintersaison droht zum Totalausfall zu werden: Am Freitag erklärten Frankreich und Deutschland Österreich wegen der gestiegenen Corona-Zahlen zum Hochrisikogebiet. Besonders hart die deutschen Maßnahmen: Nicht geimpfte und nicht genesene Österreicher bzw. deutsche Urlaubsrückkehrer müssen ab Sonntag nach der Einreise in Deutschland in zehntägige Quarantäne. Ein Freitesten ist nach dem fünften Tag möglich. Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne, sich aber vor der Einreise nach Deutschland verpflichtend digital anmelden und dabei ihr Impf- oder Genesungszertifikat hochladen.