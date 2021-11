Sarah Engels: Kinderzimmer ist schon eingerichtet

Sängerin Sarah Engels und ihr Mann haben das Kinderzimmer für ihr Baby schon vor der Geburt komplett eingerichtet. „Ich bin dafür bekannt, dass ich sehr organisiert bin. Im Kinderzimmer ist also schon alles da und alles eingerichtet, wenn die Kleine kommt“, sagte die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Eigentlich habe sie es ja diesmal „etwas ruhiger angehen“ lassen wollen - als ihr erster Sohn Alessio geboren wurde, war am Ende viel zu viel besorgt worden.