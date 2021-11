Die Ignoranz der ÖVP-Granden

Liebe Leserin, lieber Leser, seit Montag ist der „Lockdown für Ungeimpfte“ in Kraft, ab Freitag wird es in Vorarlberg eine ausgeweitete Maskenpflicht geben. Eine Verschärfung der Maßnahmen sei „unumgänglich“ gewesen, argumentiert Landeshauptmann Markus Wallner. Anderseits gehört er zu jenen, die am vehementesten gegen einen generellen Lockdown poltern - die Vorschläge des grünen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein tut er als „Lockdowngeschrei“ ab. Ist diese Haltung konsistent? Nein, das sei sie keineswegs, kritisiert etwa die SPÖ-Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger. Wallner füge sich mit diesen polemischen und ignoranten Äußerungen nahtlos in die Reihe jener ÖVP-Granden, denen das Buhlen um Wählerstimmen offenbar wichtiger sei als die Empfehlungen der Experten und Expertinnen: „Es ist beschämend, wie Spitzenpolitiker der ÖVP die Spitäler, das Gesundheitspersonal und vor allem betroffene Kranke zum Spielball ihrer Interessen machen. Die Äußerungen der Landeshauptleute Haslauer und Stelzer waren offenbar nicht nur einmalige peinliche Ausrutscher“, ärgert sich Sprickler-Falschlunger, im Hauptberuf übrigens Ärztin. Hat sie mir ihrer Kritik recht? Ich persönlich finde: Ja, das hat sie. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund! Herzlichst, Emanuel Walser