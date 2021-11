SmartHalo pleite: Fahrradnavis praktisch nutzlos

Mit seinem SmartHalo war das gleichnamige kanadische Start-up einst angetreten, den Markt für Fahrradnavigation zu revolutionieren. Nun folgte das Aus: „Nach zahllosen Produktionsproblemen inmitten der weltweiten COVID-19-Pandemie ist SmartHalo das Geld ausgegangen und wird nicht in der Lage sein, den Betrieb aufrechtzuerhalten“, so das Unternehmen am späten Montagabend in einer Mitteilung. Für Käufer der Geräte bedeutet dies, dass diese ab sofort praktisch nutzlos sind.