„Wir können niemanden zwingen, mit uns zu kommen“

Der Sölder Max Riml, Bezirksleiterstellvertreter Imst der Bergrettung, weiß einige Geschichten in diesem Zusammenhang zu erzählen - ein paar regen zum Schmunzeln an. „Einmal hatten wir im Bikepark Sölden einen Patienten, der angeblich so starke Schmerzen wie noch nie verspürte. Als wir ihn auf die Bergekosten aufmerksam machten, rief er jedoch zunächst seine Versicherung an, ob die 300 Euro auch tatsächlich übernommen würden“, erinnert sich Riml. Andere „Rettungsunwillige“ probieren verletzt auf eigene Faust und auf kuriose Weise ins Tal zu kommen - etwa als Autostopper.