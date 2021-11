Keine Bergeversicherung: Verfolgung auf Zugspitze

Das haben die Ehrwalder Bergretter noch nie erlebt: Bei der Rettungsaktion für zwei polnische Bergsteiger am Sonntag auf der Zugspitze in Tirol versuchte einer der beiden vor den Einsatzkräften zu „flüchten“. Die Bergretter erwischten den Mann gerade noch, ehe er falsch abgestiegen und in absolute Lebensgefahr geraten wäre.