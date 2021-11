Saubere Luft würde in Europa etliche Leben retten

Die Luftqualität in Europa wird immer besser - trotzdem fallen jährlich weiterhin Hunderttausende Europäer der Belastung durch Feinstaub und andere Schadstoffe zum Opfer - im Jahr 2019 waren es schätzungsweise 307.000 Menschen. Mehr als die Hälfte dieser vorzeitigen Sterbefälle in der EU - etwa 178.000 oder 58 Prozent - hätten verhindert werden können, hätten alle Mitgliedstaaten die neuen Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO eingehalten.