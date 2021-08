„Green Deal“ setzt unseren Bauern zu

15 Prozent weniger Getreide in Europa

Vor allem für die im europäischen Vergleich kleinstrukturierten Familienbetriebe in Österreich droht eine Belastungsprobe. Und die lässt sich mit Zahlen belegen. Die Folgen des „Green Deal“ für die Landwirtschaft hat nämlich die EU-Kommission kürzlich analysiert. Demnach würden in Europa 15 Prozent weniger Getreide und Ölsaat sowie Rind- und Schweinefleisch produziert werden.