Aufstand der Geimpften: Jetzt droht Klagsflut

„Wollen Volksverhetzer zur Verantwortung ziehen“

Und warum das Ganze? „Weil es trotz Überfluss an Impfstoffen nicht zuwege gebracht wurde, die Bevölkerung im notwendigen Ausmaß zu immunisieren“, so Breiteneder, der vor allem mit dem Instrument der Amtshaftungsklage liebäugelt. Geimpfte Opfer der vierten Corona-Welle sind nämlich in vielen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Zum Beispiel Gastronomen, die um Weihnachtsfeiern umfallen. Oder Hoteliers, die nach der aktuellen Reisewarnung um ihre deutschen Gäste bangen. Und natürlich Ärzte und Pflegepersonal, die aufgrund der unterirdischen Impfrate von 65 Prozent immer öfter ins Burnout schlittern.