Namasté - mit Yoga zu mehr Zufriedenheit

Lebkuchen am „Krone“-Stand

Am separaten Eingang in der Florian Gröger Straße in Klagenfurt hat man heute noch einmal die Chance, sich für eine Erst- oder Boosterimpfung beim ÖGK-Stand anzumelden; und am „Krone“-Stand gleich hinter der Gesundheitslounge gibt es herrlichen Pirker Lebkuchen für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer.