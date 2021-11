Wohin kommt das Hallenbad? Sport für Südring

In zwei Wochen steht fest, wo das neue Hallenbad in der Landeshauptstadt entstehen soll. Die Vorteile des Karawankenbades am Südring scheinen zu überwiegen. Die Stadtwerke könnten die Anlage, die bis 2023 fertig sein soll, selbst bauen. Eines ist schon fix: Beim Wörthersee-Stadion wird ein Hotel errichtet.