Vitalbad in Klagenfurt lässt viele Fragen offen

Standort beim Südring

Während die einen noch an diesem Projekt bei Minimundus zimmern, gibt es offenbar schon erste Querschüsse. In der Klagenfurter Volkspartei präferiert man einen anderen Standort. Den Türkisen im Rathaus soll angeblich ein Plan für ein Hallenbad am Südring übergeben worden sein. Es soll gegenüber der Jumpworld One gebaut werden, wo 2022 eine Indoor-Surfanlage angeschlossen werden soll.