Karl-Heinz Nobel

Also werden wir abwarten, ob Chronometer-Kalle sich am 10. Dezember 2022 in Oslo aufhalten oder doch dem Viertelfinale „Sieger AF 7 vs. Sieger AF 8“ im al-Thumama-Stadion in Doha beiwohnen wird. Alternativ wäre auch „Sieger AF 3 vs. Sieger AF 4“ im al-Bayt-Stadion zu al-Chaur möglich, aber jetzt soll sich erst mal das noble Komitee seine Meinung bilden.