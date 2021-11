Mehr Fachkräfte für Wirtschaft als Ziel des Landes

„Seit heuer vertreiben wir sogar eine eigene Insulinpumpe. Sie ermöglicht dem Typ-1-Diabetiker ein nahezu uneingeschränktes Leben“, betont die Geschäftsführung. Am Standort in Marz sind übrigens 75 Mitarbeiter tätig. An den zwölf eigenen Vertriebsniederlassungen in Europa beschäftigt Med Trust 350 Mitarbeiter. Die Produkte werden in mehr als 80 Länder weltweit geliefert – alle aus dem Zentrallager im Bezirk Mattersburg.