Hockey-Damen kämpfen in Nockhalle um Aufstieg

In der Radentheiner Nockhalle geht es für das österreichische U 18-Damen-Eishockeyteam im Jänner bei der WM in der Division 1b (C-WM) um den Aufstieg in die Gruppe 1a. Radenthein ist zum dritten Mal Austragungsort für dieses Turnier - an die 70 Mitarbeiter aus der Region packen in dieser Woche an. Auch vier Kärntnerinnen sind heiß auf den Turniersieg gegen fünf Top-Nationen.