Ruttensteiner: „So kann man nicht Fußball spielen“

Noch auf Platz drei

Die Israelis liegen in der Gruppe allerdings immer noch auf Platz drei, dem ersten Ehrenplatz hinter Dänemark und Schottland. Die Österreicher müssten zum Abschluss am Montag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Klagenfurt gegen Moldau um drei Tore höher gewinnen als Israel zeitgleich in Netanya gegen die Färöer, um noch an ihnen vorbeizuziehen. Ruttensteiner: „Wenn vor der Qualifikation jemand gesagt hätte, ein dritter Platz wäre möglich, hätte ich gesagt: ein schöner Erfolg.“