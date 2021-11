Sonderlob! Franco Fodas Mann für gewisse Minuten

Nur zweimal von Beginn an

Schaub stand in acht seiner 28 ÖFB-Partien in der Startformation, nur zwei Länderspiele absolvierte er von der ersten bis zur letzten Minute. Zuletzt war dies beim 0:1 im bedeutungslosen EM-Qualifikationsmatch im November 2019 in Lettland der Fall. Zum ersten Mal spielte Schaub im Oktober 2017 bei der letzten Partie unter Marcel Koller durch - und erzielte prompt das Goldtor zum 1:0-Auswärtssieg gegen Moldau, seinen einzigen Nationalteam-Treffer, vor dem er nicht eingewechselt wurde. Einen Monat später sorgte Schaub für ein erfolgreiches Teamchef-Debüt von Foda. Der Linksfuß schoss das Tor zum 2:1-Endstand gegen Uruguay, natürlich als Einwechselspieler. Es war damals Schaubs viertes Länderspiel en suite mit einem Torerfolg, was zuletzt Toni Polster 1995 geschafft hatte.